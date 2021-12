Manutenzione stradale aree interne, all'Umbria 15 milioni - Tuttoggi

Sono stati infatti ripartiti alle 72 aree interne 300 milioni di euro in totale per il periodo 2021-2026

Circa 15 milioni di euro per la manutenzione stradale della rete viaria di accessibilità delle aree interne dell’Umbria. Sono stati infatti ripartiti alle 72 aree interne 300 milioni di euro in totale per il periodo 2021-2026, di cui 20 milioni nel 2021 e 50 nel 2022.

A renderlo noto è la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena.

Si tratta delle risorse del fondo complementare stanziate in affiancamento alle risorse del Pnrr appositamente destinate alla viabilità stradale secondaria e locale. “In corso di approvazione – ricorda la parlamentare umbra – ci fu un lungo dibattito con i ministri competenti in commissione bilancio Senato riferito proprio alla scarsità di collegamenti di vaste aree della nostra Regione”.

Il relativo decreto del Mims è stato pubblicato sulla Gazzetta del 6 dicembre.

Nel dettaglio, per le aree interne Perugia nord est sono assegnati 3 milioni e 253mila euro, per il Sud Ovest 6 milioni e 638mila euro e per la Valnerina 4 milioni e 892mila euro.