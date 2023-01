Manifesto funebre per l'ospedale di Amelia, scatta denuncia - Tuttoggi

Ospedale Amelia, appare il macabro manifesto funebre e scatta denuncia. Polemica social tra sindaco Pernazza e cittadini

Un finto manifesto funebre per l’ospedale di Amelia ha scatenato la polemica politica nel comune del ternano che è finita con una denuncia contro ignoti da parte del sindaco di Amelia (e presidente dalla provincia di Terni) Laura Pernazza. Il primo gennaio 2023, per le vie di Amelia, è infatti apparso il manifesto con scritto: “Alle ore 23.59 del 31 dicembre 2022 dopo lunga e penosa agonia è venuto a mancare all’affetto della cittadinanza tutta, la cara esistenza dell’Ospedale Santa Maria dei Laici di anni 722. Ne danno triste notizia la presidente della Regione, Donatella Tesei, l’assessore alla Sanità Coletto, il direttore generale dell’Usl2 De Fino e, inconsolabile, la sindaca e assessore alla Sanità del Comune di Amelia, Laura Pernazza”.

Il perché del macabro scherzo sull’ospedale

Dal primo gennaio 2023 l’ospedale di Amelia è diventato ospedale di comunità, per effetto delle direttive della Usl2 contenute nel documento di approvazione del programma operativo aziendale per l’efficientamento del servizio sanitario regionale. Ricordiamo che, come si legge sul sito ufficiale del Ministero della Salute, le prestazione di un ospedale di comunità “sono rivolte a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio o in mancanza di idoneità del domicilio stesso”.