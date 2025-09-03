 Manifestazione per la Palestina a Città di Castello il 6 Settembre - Tuttoggi.info
Manifestazione per la Palestina a Città di Castello il 6 Settembre

Manifestazione per la Palestina a Città di Castello il 6 Settembre

Mer, 03/09/2025 - 12:02

La comunità valtiberina si riunisce per mandare un messaggio chiaro:

DISERTIAMO IL SILENZIO, STOP AL GENOCIDIO


Sabato 6 settembre alle 17:00, in Piazza Matteotti a Città di Castello, si terrà una manifestazione a sostegno del popolo palestinese. L’evento vuole riunire tutti coloro che rifiutano l’indifferenza e scelgono di sostenere con forza il popolo palestinese, offrendo una giornata di interventi, testimonianze, installazioni artistiche, ma anche raccolte firme e fondi per dare voce e visibilità alla causa palestinese.

L’iniziativa è organizzata dal collettivo Valtiberina for Palestine, nato per sostenere la causa palestinese, il quale invita le associazioni e la società civile dell’Alta Valle del Tevere Umbra e Toscana a partecipare. Hanno già aderito realtà importanti come: Altrapagina, Boteguita, CGIL Perugia, ANPI San Giustino-Citerna e Città di Castello, Cinema Astra, Associazione Amici del Fumetto, Umbria della Pace, Afaque, Comunità dei Musulmani di Città di Castello, Novamusica 3.0, La Piazza di Schierarsi di Città di Castello, Epigraphè, Casermarcheologica, Medem e l’Archivio Storico della Libreria editrice Paci e della casa editrice Il Solco.

Per aderire alla manifestazione, le associazioni possono inviare il proprio logo a vfp.collettivo@gmail.com entro Mercoledì 3 settembre.

Il collettivo vuole essere un punto d’incontro per tutte le realtà del territorio che condividono i nostri valori, mantenendo però un’identità chiara. Condanniamo il genocidio, l’occupazione e l’apartheid imposti da Israele. Esprimiamo pieno e incondizionato sostegno al popolo palestinese e alla legittimità della sua resistenza.

L’indifferenza e l’inazione favoriscono sempre l’oppressore e noi ci opponiamo a ciò, nelle parole di Francesca Albanese: « Lottare per una causa giusta è un comando al quale alcuni di noi non sono equipaggiati per disobeddire ».

Islam Moudaber – Coordinatore

Email: vfp.collettivo@gmail.com

Luogo: Piazza Matteotti, 06012, CITTA’ DI CASTELLO, PERUGIA, UMBRIA

