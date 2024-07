Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 50enne: dovrà scontare 3 anni di carcere - Tuttoggi.info

Ieri sera, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel centro storico, finalizzata anche al monitoraggio del fenomeno della movida, il personale del Commissariato di P.S. di Foligno ha rintracciato e tratto in arresto un 50enne, risultato destinatario di una condanna definitiva a tre anni di reclusione, inflittagli per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, il 50enne, noto alla Polizia in ragione anche dei suoi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato individuato nel centro storico di Foligno dai poliziotti che hanno proceduto al controllo. Nel contesto, è emerso che il soggetto era gravato da una sentenza definitiva di condanna per il reato di maltrattamenti, posti in essere dal 50enne ai danni della propria compagna, con episodi di violenza fisica e psicologica sovente commessi anche in presenza dei figli minori della coppia.

Per questi motivi, dopo averlo accompagnato presso gli uffici del Commissariato di P.S. per gli atti di rito, i poliziotti lo hanno tradotto in carcere, a Spoleto, in esecuzione della suddetta sentenza definitiva di condanna.

L’attività di monitoraggio del centro storico da parte della Polizia di Stato proseguirà anche nelle prossime settimane, al fine di contrastare i fenomeni del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché della delittuosità in genere.