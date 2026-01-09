 Maltrattamenti in famiglia, allontanato da casa 37enne: ha anche tentato di soffocare il padre - Tuttoggi.info
Maltrattamenti in famiglia, allontanato da casa 37enne: ha anche tentato di soffocare il padre

Redazione

Maltrattamenti in famiglia, allontanato da casa 37enne: ha anche tentato di soffocare il padre

Ven, 09/01/2026 - 09:29

Il personale della Polizia di Stato di Assisi ha eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Perugia applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle parti offese, a carico di un 37enne cittadino italiano, già gravato dai provvedimenti di ammonimento e di avviso orale del Questore, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento è stato preso dopo accertamenti investigativi compiuti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi sotto il coordinamento di questa Procura ed originati da una pluralità di episodi di violenza, posti in essere dall’uomo nei confronti del padre e della moglie di quest’ultimo. L’uomo, infatti, oltre a pretendere continuamente somme di denaro per l’acquisto di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti, era solito assumere condotte aggressive in caso di rifiuto opposto alle sue richieste, arrivando persino a danneggiare le porte e altri oggetti dell’abitazione familiare.

Nell’aprile del 2024, inoltre, il 37enne avrebbe anche aggredito il padre, bloccandolo nel letto e tentando con un braccio di soffocarlo. Tali comportamenti aggressivi hanno visto come destinataria anche la compagna del padre, più volte insultata ogniqualvolta quest’ultima era intervenuta in difesa del marito. Alla luce dei sopracitati episodi, che hanno reso la convivenza della coppia con il 37enne intollerabile, le due vittime hanno deciso di sporgere querela e chiedere aiuto alla Polizia di Stato

Grazie agli accertamenti degli agenti assisani e sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle parti offese, con monitoraggio dell’osservanza della misura mediante strumenti di controllo elettronico, con la polizia che ha notificato all’uomo il provvedimento.

