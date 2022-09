Maltrattamenti da oltre 30 anni, scatta divieto di avvicinamento per 60enne

La donna esasperata dal rapporto “malato” che aveva con il coniuge, ha preso coraggio, raccontando tutti gli accadimenti fatti di violenze fisiche e psicologiche, con mortificazioni verbali, subiti per oltre 30 anni e che aveva sempre minimizzato per via dei figli. La signora ha denunciato, descrivendone i dettagli, diversi episodi caratterizzati da schiaffi al volto, pugni in testa e volontà di sopraffazione. Raccontando anche di interventi dei figli nel frattempo divenuti maggiorenni per bloccare l’azione aggressiva, nonché segnalazioni da parte del vicinato, allarmato dalle urla provenienti dall’abitazione. Ai militari ha raccontato di aver finalmente preso coraggio ed essersi decisa alla denuncia sui maltrattamenti subiti, dopo aver sopportato questa situazione per anni, perché confortata dalla solidarietà di persone amiche.