Maltrattamenti ad anziana "fino a provocarne la morte", condannati figlio e compagna - Tuttoggi

Negli atti della Procura si legge che questi comportamenti vessatori nei confronti della donna – privata spesso di cibo, igiene personale e cure mediche – avevano portato ad “una sindrome da immobilizzazione e stato di denutrizione, disidratazione, lesioni cutanee multiple e fratture ossee”. L’anziana avrebbe riportato addirittura la frattura del femore, dopo una caduta causata “dalle ripetute percosse”.

Un incubo consumatosi forse per anni tra le mura domestiche (la madre viveva con la coppia in un casolare nel Tifernate) che, secondo l’accusa, avrebbe dunque portato al decesso della donna. La coppia, difesa dall’avvocato Remo Rosadini (ottenuto il rito abbreviato con sconto di pena), è stata condannata anche al pagamento di una provvisionale di 20 mila euro euro a favore della parte civile (figlia e nipote della 70enne) e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.