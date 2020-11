Maltempo, pini pericolosi a Lugnano in Teverina | Chiusa SR 205 - Tuttoggi

Squadra di cantonieri della Provincia di Terni, con i Vigili del Fuoco e con i carabinieri di Amelia, sta eseguendo lavori di abbattimento di 2 grossi pini

Una squadra di cantonieri della Provincia di Terni, insieme ai vigili del fuoco e in collaborazione con i carabinieri di Amelia, sta eseguendo in queste ore lavori di abbattimento di due grossi pini sulla SR 205 Amerina nel comune di Lugnano in Teverina.

Gli alberi sono stati spaccati dalle forti raffiche di vento che da ieri sera stanno spirando su gran parte del territorio provinciale.

L’intervento urgente si è reso necessario a causa della pericolosità della situazione. I pini infatti si trovano a ridosso della strada e minacciano di cadere sulle carreggiate rischiando di coinvolgere i mezzi in transito. Per eseguire l’intervento, l’amministrazione provinciale ha temporaneamente chiuso al transito il tratto di strada, dal bivio di Porchiano del Monte per circa un chilometro verso Lugnano.

La circolazione veicolare è deviata quindi, dal suddetto bivio, verso Penna in Teverina per poi consentire la reimmissione sulla SR 205. La strada rimarrà chiusa fino al termine dei lavori e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e viabilità.