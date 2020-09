Maltempo, albero cade al suolo, famiglia salva per miracolo Foto - Tuttoggi

Solo un miracolo ha consentito ad una famiglia in transito lungo la statale 395, strada che conduce da Spoleto in Valnerina fino a Piedipaterno, di salvarsi dallo schianto di una enorme pianta che ha letteralmente invaso le due carreggiate.

E’ quanto avvenuto nel pomeriggio di domenica 27 settembre e che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Spoleto, che si sono occupati di tagliare l’enorme pianta e liberare così la carreggiata.

Maltempo anche nello spoletino

Il maltempo per tutta la giornata di ieri si è abbattuto in Umbria, compresa l’area sud, quella dello spoletino, colpita da temporali e forti venti.

Che ha creato non pochi disagi alla viabilità ma anche alle abitazioni private che in alcuni casi sono ricorse all’intervento delle squadre per liberare scantinati e garage dall’acqua.

Maltempo, miracolo lungo la statale

Erano da poco passate le 17 quando lungo la statale, a poche centinaia di metri dalla ex stazione ferroviaria della Caprareccia, una enorme piata si è staccata dal suolo crollando sulla strada.

La foto inviata dal lettore di TO

Il volume dell’albero ha letteralmente occupato le due carreggiate.

Proprio in quel momento due automobili transitavano lungo la strada.

L’auto che procedeva avanti, con a bordo una famiglia, solo per miracolo non è stata interessata dal crollo.

L’auto che seguiva, per fortuna, ha avuto il tempo di arrestare la corsa chiamando i soccorsi. E’ lo stesso conducente, lettore di Tuttoggi, che ha inviato le foto alle nostre colonne.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco che in un paio di ore sono riusciti a tagliare la pianta e a ripristinare la viabilità lungo la statale.

© Riproduzione riservata