Maltempo a Terni: soccorso un uomo bloccato con l'auto nel sottopasso. I danni a negozi e strade - Tuttoggi.info

Maltempo a Terni: soccorso un uomo bloccato con l’auto nel sottopasso. I danni a negozi e strade Il forte diluvio nella zona di Borgo Rivo ha fatto saltare tombini e allagato i locali di alcuni negozi. Un uomo è stato soccorso dai vigili perché rimasto bloccato nel sottopasso in via della Pernice invaso dall'acqua

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