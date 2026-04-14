Maltempo a Terni: soccorso un uomo bloccato con l'auto nel sottopasso. I danni a negozi e strade - Tuttoggi.info

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Maltempo a Terni: soccorso un uomo bloccato con l’auto nel sottopasso. I danni a negozi e strade

Redazione

Maltempo a Terni: soccorso un uomo bloccato con l’auto nel sottopasso. I danni a negozi e strade

Il forte diluvio nella zona di Borgo Rivo ha fatto saltare tombini e allagato i locali di alcuni negozi. Un uomo è stato soccorso dai vigili perché rimasto bloccato nel sottopasso in via della Pernice invaso dall'acqua
Mar, 14/04/2026 - 18:28

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Il forte diluvio abbattutosi poco dopo le 17:00 a Terni ha causato diversi danni in particolare nella zona di Borgo Rivo. I più rilevanti, tombini saltati sulla rotonda in piazzale marinai d’Italia, l’allagamento dei locali di casa&co sempre a Borgo Rivo e il soccorso a persona, un uomo 65 enne, rimasto con la propria auto sotto il sottopasso in via della Pernice invaso dall’acqua.

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