Malori per due famiglie, la Festa Grossa di Collestrada chiude la cucina

Dom, 17/08/2025 - 13:10

Cucina chiusa, precauzionalmente, per oggi, domenica, ultimo giorno della Festa Grossa di Collestrada. La decisione è stata presa dopo che due famiglie, che avevano mangiato alla Festa Grossa sabato sera, avevano accusato malori, recandosi autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia.

Le persone che hanno accusato malori sono state dimesse, ma il Comitato ha comunque deciso di sospendere cautelativamente il servizio di ristorazione nell’ultimo giorno della manifestazione “nell’interesse della salute pubblica e per garantire la massima sicurezza ai partecipanti alla festa” spiega il Comitato, che si scusa per l’inconveniente.

Tutte le altre attività della della Festa Grossa proseguiranno regolarmente per la giornata di oggi, domenica.

