Malore in superstrada, salvato dal 118 | La famiglia: “Grazie al 118”

I familiari ringraziano gli operatori per l'intervento tempestivo

Non solo mala sanità, ritardi o liste d’attesa infinite. La sanità umbra è fatta anche di storie di dedizione e devozione al lavoro. Lunedì sera infatti un uomo è stato soccorso lungo la SS75, all’altezza dell’uscita di Foligno nord dagli operatori sanitari del 118 della Usl Umbria 2 Beatrice Raponi e Daniela Zuccarini.

L’intervento

Il signore (malato oncologico ) mentre viaggiava insieme ai suoi famigliari ha avuto un malore. L’intervento del 118 è stato tempestivo. L’uomo è stato stato stabilizzato e portato all’Ospedale di Foligno.

La lettera

“Vogliamo esprimere la nostra gratitudine, come famigliari del paziente e come cittadini, a tutto il personale impegnato nel 118: agli autisti soccorritori, agli infermieri, ai medici che, ogni giorno, in ogni fascia oraria che anche in contesti difficili prestano la propria opera per salvare vite. Grazie ancora Beatrice e Daniela“, scrivono i familiari in una lettera alla redazione di TuttOggi.