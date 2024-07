Malore nel pozzo di San Patrizio, 63enne salvata col defibrillatore - Tuttoggi.info

Malore nel pozzo di San Patrizio, 63enne salvata da pompieri e 118 dopo l'intervento del marito medico. I fatti accaduti a Orvieto

Intervento per dei Vigili del fuoco di Orvieto per un soccorso a persona all’interno del pozzo di San Patrizio.

Verso le ore 12 di domenica 7 luglio i Vigili del fuoco di Orvieto, sono intervenuti per un soccorso a persona all’interno del Pozzo di San Patrizio. Una donna di 63 anni, mentre stava risalendo le scale ha accusato un malore accasciandosi. Subito soccorsa dal marito medico, che ha ravvisato immediatamente la gravità della situazione praticandogli un massaggio cardiaco manuale e poi intervenendo con un l’ausilio del defibrillatore la donna è stata stabilizzata dal personale del 118 intervenuto ed una volta riportata in superficie, ad opera del personale VF, trasportata con un’ambulanza all’ospedale cittadino e poi da qui, fatto intervenire Icaro, elitrasportata all’ospedale di Perugia per le cure necessarie.