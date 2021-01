Malore, muore in casa a soli 22 anni

La tragica scoperta fatta dai genitori | La ragazza aveva accusato malessere da qualche giorno

Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso di una 22enne perugina, trovata morta in casa dai genitori il 31 dicembre.

Come anticipato da La Nazione, la ragazza malessere da qualche giorno e stava assumendo i farmaci che le aveva prescritto il medico di famiglia. Poi, il tragico epilogo, con il corpo senza vita che è stato trovato dai genitori al rientro a casa, nella zona di Elce. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri, che però non hanno riscontrato elementi che possano far pensare ad una morte violenta. La causa del decesso della giovane si potrà stabilire con l’autopsia.