Malore fatale per operaio mentre lavora - Tuttoggi.info

Malore fatale per operaio mentre lavora

Redazione

Dramma in palestra: operaio muore mentre eseguiva lavori di manutenzione. Inutili i soccorsi, Polizia sul posto
Mar, 30/12/2025 - 17:53

Nella giornata di oggi 30 dicembre si è consumato un dramma nei pressi di una palestra di via Aleardi, dove un operaio di 60 anni ha tragicamente perso la vita mentre stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione. Secondo quanto appreso è stato proprio il personale della palestra a prestare i primi soccorsi al paziente, ma, nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per l’uomo non c’era già niente da fare. Sul posto si sono portati anche gli agenti della Squadra Volante di Terni e il giudice di turno ha messo la salma a disposizione dei famigliari per la celebrazione del rito funebre.

