Malattie Infettive e Anatomia Patologica, inaugurati nuovi spazi all’ospedale di Terni

Il commento del direttore Casciari

“Nel periodo del Covid – ha dichiarato il dottor Casciari – il progetto mirava alla realizzazione di un’area esterna all’ospedale, che consentisse di gestire la struttura ospedaliera senza patologie infettive all’interno. Nei prossimi giorni chiuderemo il ‘Covid 4’ al quinto piano, concentreremo in questi spazi i pazienti e avremo l’ospedale libero”.

“In questa occasione intendo ringraziare il personale di Malattie Infettive, che ha gestito la pandemia”.

Latini: “Grande attenzione per il rilancio del nostro ospedale”

Anche il sindaco Latini, da parte sua, ha rivolto un ringraziamento “a coloro che hanno affrontato questa fase complicatissima. In quei momenti lunghissimi e complicati l’unica certezza che avevamo era la forza dei sanitari che si sono spesi qui dentro. In questo momento c’è un’attenzione importante per il rilancio del nostro ospedale, dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e della riorganizzazione interna“.

Tesei: “La nuova organizzazione è fondamentale”

“La nuova organizzazione è fondamentale perché ci permette di riacquistare posti letti”, ha aggiunto infine la presidente Tesei. “Questo è importantissimo per una struttura ospedaliera come quella di Terni, che deve essere un punto di riferimento a livello regionale, specialmente per alcune specialità”.