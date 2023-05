Malattie cardiovascolari, a Terni un convegno organizzato dai professori Vaudo e Pucci - Tuttoggi.info

Il convegno sul tema delle malattie cardiovascolari si terrà sabato 6 maggio presso la Sala Conferenze del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Sabato 6 maggio a Terni, presso la Sala Conferenze del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, si terrà un convegno sul tema delle malattie cardiovascolari a partire dalle ore 9.00.

“A causa del progressivo incremento dell’aspettativa di vita – si legge in una nota dell’ospedale di Terni – aumenta il numero di individui in cui coesistono più fattori di rischio o patologie conclamate. In tale contesto diventa spesso difficile identificare i bisogni assistenziali primari dei pazienti e realizzare una strategia preventiva e terapeutica efficace. E’ questo il caso delle patologie cardiovascolari, che ancora rappresentano la prima causa di morte e disabilità nei paesi occidentali. In un contesto del genere è necessario prevedere approcci e modalità di gestione multidisciplinare che partano dall’utilizzo sapiente delle risorse sanitarie a disposizione e si basino sull’integrazione tra più figure professionali sanitarie”.

Per affrontare questi temi, il Prof. Gaetano Vaudo, Direttore della Struttura Complessa Universitaria di Medicina Interna, e il Prof. Giacomo Pucci, responsabile del Centro Ipertensione Arteriosa, hanno organizzato il Convegno Scientifico dal titolo “L’approccio multidisciplinare alla prevenzione cardiovascolare”.

Il Convegno è patrocinato da importanti società scientifiche operanti nel settore della prevenzione cardiovascolare ed è dedicato alla memoria del compianto Prof. Giuseppe Schillaci, già direttore della Struttura e titolare dell’insegnamento di Medicina Interna presso la Sede di Terni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia.