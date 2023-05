Malagò inaugura a Gualdo Tadino il nuovo Centro federale degli Sport tradizionali - Tuttoggi.info

La struttura intitolata a Franco Boccalini sarà la casa di tutte le discipline della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

E’ stato inaugurato stamattina (6 maggio), in via Esch Sur Alzette, nella zona del quartiere Biancospino di Gualdo Tadino, il nuovo Centro federale FIGeST “Franco Boccalini”.

La struttura, voluta dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dall’Amministrazione comunale, sarà la nuova “casa” per molte discipline dove potranno essere praticati sport come tiro alla fionda, calcio balilla, freccette. All’esterno del Centro, in un’area verde di oltre 2 ettari messa a disposizione dal Comune, verranno presto allestiti anche percorsi di lancio della ruzzola, del ruzzolone e del formaggio, una pedana per il tiro alla fune e un poligono di tiro con balestra.

Il Centro sarà anche sede amministrativa di tutte le realtà che fanno capo alla FIGeST, compresi i nuovi sport come il teqball, e sarà la terza sede nel mondo (dopo Shanghai e Zurigo) della World Slingshot Association (Associazione Mondiale Tiro con la Fionda).

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno presenziato il presidente del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Giovanni Malagò, il presidente nazionale della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali Enzo Casadidio, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti. Presenti, e premiati con una targa ricordo, i figli di Franco Boccalini, che hanno scoperto la placca di intitolazione posta all’ingresso del Centro.

“Quello di oggi è un momento storico, non solo simbolico, di tutta la FIGeST ma anche del mondo nostro – ha commentato il presidente nazionale del Coni Malagò – La Federazione che riunisce i giochi e gli sport tradizionali ha iniziato a contare molte discipline che non appartengono più al passato ma che, invece, sono moderne e all’avanguardia e ne è una dimostrazione il fatto che presto saranno rappresentate ai Giochi Europei. Questa realtà è un incubatore, un contenitore di cose che partono da lontano ma che guardano oltre”.

“Abbiamo un pregio: crediamo in quello che facciamo e, soprattutto, ogni giorno ci impegniamo per crescere anche grazie ai tantissimi nostri volontari che ci seguono in modo straordinario – ha sottolineato il presidente della FIGeSt Casadidio – Abbiamo bisogno di questi contenitori di tradizioni dove le nostre discipline vengono valorizzate e fatte conoscere. Si tratta di una struttura molto importante che ci aiuterà a divulgare i nostri sport. Chi è che non si è mai cimentato con il lancio del formaggio o con il gioco del calcio balilla, con la ruzzola o con la fionda che un tempo i ragazzini utilizzavano legando un elastico all’incrocio tra due rami?”.

“E’ una giornata importante quella odierna – ha aggiunto il sindaco Presciutti – perché nel 2018, quando iniziammo a ragionare di realizzare questa cosa, molti all’epoca ridevano. Io però avevo capito che dietro i gualdesi che praticano lo sport della fionda c’è una vera passione, quella che permette di raggiungere risultati straordinari in qualsiasi campo. Così come Amministrazione abbiamo deciso non solo di credere in questo progetto, ma di investirci e oggi inauguriamo il Centro federale nazionale FIGeST, che accoglierà al suo interno coloro che praticano le discipline dei Giochi e Sport tradizionali e vedrà nella sua parte esterna, dove insiste l’area verde che verrà risistemata, le attività outdoor della federazione, permettendo allo stesso tempo il suo utilizzo anche ai ragazzi e alle scuole gualdesi. La città di Gualdo Tadino diventa cosi a tutti gli effetti il centro italiano di tutte le discipline FIGeST“.