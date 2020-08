Magionese positivo al Covid-19 al rientro da Malta - Tuttoggi

Magionese positivo al Covid-19 al rientro da una vacanza a Malta. La diagnosi è arrivata da un tampone eseguito all’aeroporto San Francesco d’Assisi, al suo rientro. Proprio per questo, i casi di contatto sono stati pochissimi al suo rientro a Magione.

Un caso simili a quello della coppia di perugini al rientro dalla Spagna, trovati positivi al Covid nei test a cui si sono sottoposti all’aeroporto di Ciampino.

Il sindaco: “In quarantena i familiari”

Il sindaco di Magione Giacomo Chiodini informa che il contagiato si trova in isolamento domiciliare. In quarantena preventiva anche i familiari, in attesa di tampone.

Visti i pochi casi di contatto esterni, il caso “sembrerebbe di facile gestione in termini di contenimento del contagio. Non solo perché prontamente individuato – prosegue Chiodini – ma anche per i limitatissimi contatti esterni. Tanti auguri di pronta guarigione“.

Le persone complessivamente in isolamento preventivo a Magione sono attualmente 27.