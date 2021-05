Magione, un altro giorno di dolore per l’ultimo saluto alla giovanissima Giorgia

A San Feliciano i funerali della 19enne morta in un incidente stradale mentre andava a scuola

E’ stato un altro giorno di dolore per la comunità magionese, che a San Feliciano ha salutato per l’ultima volta Giorgia Panciarola, la 19enne morta in un incidente stradale mentre andava a scuola con la sua auto.

Tante le persone che si sono strette intorno al papà Fabio e alla mamma Stefania. I tanti amici coetanei di Giorgia, ancora increduli per quanto accaduto. E coloro che ne condividevano la passione per il podismo. Sono arrivati anche da Perugia, per salutare la loro amica. Attendono fuori dalla chiesa, trattenendo a fatica le lacrime.

Anche il sindaco Giacomo Chiodini ha espresso il cordoglio della comunità magionese: “E’ con grande emozione e commozione che oggi la nostra comunità si è stretta attorno alla famiglia di Giorgia per un ultimo affettuoso saluto. Aveva solo 19 anni, davvero troppo pochi per perdere la vita andando a scuola. Una morte inaccettabile – ha concluso il sindaco – per la quale non si trovano parole”.