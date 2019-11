Madre superiora si innamora e il convento di suore chiude

Quel monastero, situato a pochi chilometri dall’Umbria e visitato spesso anche dagli abitanti dell’Alto Tevere umbro, era stato riaperto il 29 settembre 2015 in pompa magna dopo anni di chiusura. Ora, però, il monastero di San Bernardo Tolomei a Sansepolcro, che ospitava le monache Benedettine Olivetane, ha di nuovo chiuso i battenti e per un motivo particolare: la madre superiora, suor Maria Teresa, si è innamorata ed ha lasciato l’abito talare. Anche se la storia d’amore sarebbe già finita.

La notizia ha destato curiosità a livello nazionale, dopo che la vicenda è stata raccontata da Repubblica. La ex suora, pugliese 40enne, viveva nel monastero insieme a tre consorelle, troppo poche per poter rimanere aperto, secondo la Santa Sede che lo ha chiuso.

“La gente piange per la chiusura del monastero, e anch’io piango” ha detto la ormai ex religiosa a Repubblica, “quello che sto subendo mi segnerà per la vita, e sarà difficile che in futuro io voglia ancora avere a che fare con la Chiesa“. E sui motivi reali di quanto accaduto, cioè sulla storia d’amore, però, frena le chiacchiere: “Hanno voluto dire così, lasciamo che lo dicano, la faccenda è molto più complicata di quanto sembra”.

Qualunque siano le motivazioni vere dell’addio della madre superiora, resta una certezza: il monastero ha chiuso i battenti e non riaprirà. Creando dispiacere tra la comunità locale, l’amministrazione comunale e la Curia vescovile, guidata dal vescovo Renato Fontana, comunque estraneo alla vicenda.

