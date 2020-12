Madre e figlio uccisi dal Coronavirus a distanza di poche ore, Narni sconvolta dal dolore - Tuttoggi

Narni in lutto per Simone Caputo e Marta Marenco

Madre e figlio uccisi dal Coronavirus a poche ore di distanza, un tragico destino ha unito nella morte Simone Caputo, 44 anni, e la mamma Marta Marenco, cittadini narnesi.

Coronavirus

Entrambi erano ricoverati all’ospedale Santa Maria di Terni per un quadro clinico complesso in seguito alla positività al Covid, ed entrambi non sono riusciti a vincere la battaglia contro il virus.

Dolore per la morte di Simone

Il 29 novembre è deceduto Simone Caputo, sbandieratore del terziere Fraporta, per gravi complicanze al sistema respiratorie causate dal Coronavirus. La città di Narni, sconvolta dal dolore, non ha avuto tempo di esprimete il più profondo cordoglio che un nuovo lutto ha colpito la famiglia Caputo.

Narni in lutto

Nella giornata di ieri, infatti, è venuta a mancare anche la mamma di Simone, Marta Marenco, anche lei ricoverata in ospedale perché positiva al Covid. “Con profondo dolore dobbiamo constatare il decesso della nostra concittadina Marta – ha commentato il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti – e francamente non trovo le parole giuste se non quelle di un pensiero di vicinanza e affetto collettivi per lei, per Simone e per i loro famigliari”. Dolore condiviso anche dal terziere Fraporta: “Purtroppo anche Marta ,la mamma del già compianto Simone, ci ha lasciato prematuramente ed il terziere Fraporta si stringe calorosamente con infinite condoglianze ad Orazio e Tiziana (marito e figlia della donna, ndr).