Madre e figlio detenevano illegalmente arsenale di armi e munizioni a Cascia - Tuttoggi

Poco dopo i Carabinieri si sono recati nella casa della madre dell’uomo denunciato, nella quale hanno trovato altre armi e munizioni. In particolare qui i Carabinieri hanno rilevato la presenza di quattro fucili mal custoditi, circa duecentocinquanta munizioni illegalmente detenute e dodici fucili e due pistole delle quali era stata omessa la denuncia della variazione del luogo di detenzione. Per tali ragioni la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per i reati previsti dall’art. 20 L. 110/1975, art. 697 C.P. e art. 38 TULPS.

Tutte le armi e le munizioni rinvenute sono state sottoposte a sequestro.