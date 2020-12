Lutto nel sindacato bancario, è morto Sauro Piccioni

Lutto nella Cisl e nel sindacato bancario per la scomparsa di Sauro Piccioni. Piccioni è deceduto a 68 anni all’hospice di Spoleto, dove era ricoverato da diverse settimane per l’aggravarsi della malattia incurabile con la quale lottava da anni.

I funerali saranno celebrati oggi (lunedì) alle 15.15 nel cimitero di Spoleto.

Sauro Piccioni è stato l’ultimo segretario regionale della Fiba Cisl, il sindacato bancari, prima della sua trasformazione in First Cisl.

Il ricordo di Marini (First Cisl)

Il triste annuncio è stato dato da Francesco Marini, segretario generale di First Cisl Umbria, amico di Sauro Piccioni, oltre che collega di cui ha raccolto il testimone nell’attività sindacale: “Sarò sempre grato a Sauro per l’attività svolta negli oltre due anni di mandato alla guida del sindacato. Un’attività che aveva dovuto lasciare a seguito della terribile malattia che lo aveva colpito. Per tutti noi resterà sempre un esempio da seguire. Anche a nome di tutti i colleghi del mondo bancario e del sindacato rivolgo sentite condoglianze alla moglie Catia, alle figlie Sara e Marta ed a tutte le persone che gli sono state vicine durante la malattia“.