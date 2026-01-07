 L'Umbria tra le mete imperdibili del 2026: Assisi è tra i 52 posti da vedere per il New York Times - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

L’Umbria tra le mete imperdibili del 2026: Assisi è tra i 52 posti da vedere per il New York Times

Flavia Pagliochini

L’Umbria tra le mete imperdibili del 2026: Assisi è tra i 52 posti da vedere per il New York Times

Mer, 07/01/2026 - 15:40

Condividi su:

Tra una meta in Vietnam, l’Inghilterra di Winnie The Pooh, l’albero di canfora di 800 anni a Nagasaki, in Giappone e le architetture avveniristiche di Varsavia, senza dimenticare le mete scelte negli Stati Uniti che nel 2026 festeggiano il 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, spunta anche l’Umbria tra le 52 destinazioni imperdibili della lista viaggi del New York Times per questo 2026 appena iniziato. La meta prescelta è Assisi, al centro quest’anno di numerosi appuntamenti in vista dell’ottocentenario del Transito di San Francesco di Assisi che si apre sabato 10 gennaio.

La città umbra è una delle tre località italiane insieme a Breuil-Cervinia, scelta perché tra gli alfieri di un turismo montano che si rinnova, e Genova, che ha saputo fondere al meglio la sua identità marittima e quella industriale. “Quest’anno – si legge nella scheda dedicata ad Assisi rilanciata anche dall’account del NYT Travel, 1.7 milioni di followers, e del NYT, che ne conta 20 milioni – segna l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, il figlio prediletto di Assisi. La città, sito Unesco sin dal 2000, darà vita a un anno di iniziative per celebrare chi lasciò le ricchezze per dedicarsi a una vita di pace, umiltà e natura”.

Il prestigioso quotidiano americano ricorda che dal 22 febbraio al 22 marzo saranno esposte per la prima volta al pubblico in maniera prolungata le spoglie mortali del Poverello (che hanno già registrato praticamente il sold out con oltre 200.000 prenotazioni), ma anche le altre attrazioni assisane: “Dal 6 al 9 maggio va in scena il Calendimaggio di Assisi che ricorda il periodo in cui due fazioni di Assisi erano in lotta tra loro con cortei, sfide canore e rievocazioni di vita medioevale”, ma anche l’Eremo delle Carceri, il centro storico con il suo “labirinto di vicoli” e la Rocca Maggiore che domina la valle assisana.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Guasto alla pompa di calore della succursale dell’Alessi: interventi in corso

Perugia

Atletica Arcs Cus Perugia, gli obiettivi per il 2026

Perugia

Il primo rinforzo per il Perugia è l’attaccante Alessio Nepi

in umbria

gli ultimi pubblicati

Star Bene

Pandoro richiamato dal mercato per “presenza di corpi estranei”
Ultim'ora Italia

Trump dà consigli alla NFL: “Ingaggiate subito coach Harbaugh”
Ultim'ora Italia

Meloni ricorda Acca Larenzia: “Pagina dolorosa, l’Italia merita vera pacificazione nazionale”
Ultim'ora Italia

﻿Moglie e figlia morte a Campobasso, marito dimesso con esami tossicologici negativi

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!