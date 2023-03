L’Umbria torna su Rai Uno grazie a Linea Verde Life

Marcello Masi e Daniela Ferolla, conduttori di Linea Verde Life, questa settimana racconteranno il loro viaggio tra Spoleto, la Valnerina, Terni e Orvieto, e alcune interessanti realtà della Valnerina, dalla valorizzazione della canapa alla coltivazione di prodotti tipici del territorio. Presenteranno una innovativa bicicletta, racconteranno la Foresta Fossile di Dunarobba, le tombe etrusche di Porano, le ricerche sull’ecosistema terrestre presso la sede dell’IRET CNR.

I due conduttori hanno anche visitato il centro di Formichella per il recupero degli animali selvatici ed esotici gestito dai Carabinieri della biodiversità nel comune di Orvieto e scoperto il Castello del Poggio di Guardea e l’Arco della coscienza planetaria, per poi arrivare Terni.

“Alcuni dei territori dell’Umbria che saranno protagonisti della trasmissione Line Verde Life – ha sottolineato Agabiti – fanno parte di un network turistico che la Regione ha saputo valorizzare, grazie alla collaborazione con le realtà locali che ne fanno parte e il gioco di squadra che si è innescato. Le città di Narni, Acquasparta, Alviano, Amelia, Attigliano, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Ferentillo, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Penna in Teverina, Polino, Otricoli, San Gemini, Stroncone, Terni, hanno dato vita a un progetto finanziato dal bando della Regione Umbria “UmbriaAperta” che propone esperienze outdoor come il Festival diffuso “Umbria Primavera in Cammino”, di cui si parlerà proprio nel corso della puntata di Linea Verde Life del 25 marzo”.

“La prima edizione del Festival – prosegue – si terrà dal 1 aprile al 7 maggio 2023 e propone 5 week end, dedicati a 5 territori, insieme a importanti influencer dei cammini in Italia. Un’iniziativa nuova è interessante che certamente permetterà di scoprire da vicino questi territori che si stanno caratterizzando come destinazioni vocate al turismo lento e alle attività all’aperto”.