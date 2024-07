L’Umbria accede alla Finale Nazionale del Trofeo delle Regioni su pista - Tuttoggi.info

Missione compiuta per la Rappresentativa Umbra di ciclismo su pista, che mercoledì ha conquistato il pass per la Finale Nazionale del Trofeo delle Regioni 2024. La selezione regionale, composta da atleti delle categorie Juniores, Allievi ed Esordienti sia maschili che femminili, ha infatti concluso al 3° posto la Qualificazione Area Centro disputatasi presso il Velodromo “Enzo Sacchi” di Firenze, strappando quindi l’ultimo biglietto disponibile per l’atto conclusivo della rassegna, previsto per il prossimo 19 settembre in Sicilia.

I 20 specialisti agli ordini del Tecnico Regionale Monia Baccaille e del Collaboratore Pista Matteo Grillo hanno centrato il massimo obiettivo possibile vista la natura di un format in cui, ai fini della graduatoria conclusiva a squadre, incidevano sia i risultati che il numero di partenti di ogni singola specialità. Pur non potendo opporre quindi granché, per semplici questioni numeriche, ai più strutturati contingenti dell’Emilia-Romagna e della Toscana, finiti non a caso nell’ordine sui primi due gradini del podio, i portacolori umbri hanno comunque interpretato la giornata con caparbietà e anche grande consistenza nelle prestazioni. In virtù in particolare dei terzi posti conquistati nell’Inseguimento a Squadre Allievi, nella Velocità a Squadre Allievi e Juniores, nell’Eliminazione Juniores, nella Madison Esordienti e nel Km da Fermo Juniores la rappresentativa ha incamerato un totale di 91 punti, sufficienti per concludere saldamente, con oltre 60 lunghezze di scarto sulle Marche, sul gradino più basso del podio e per centrare così uno dei 3 slot in palio per la Sicilia. Un risultato di grande valore per una regione piccola ma capace, in questi anni, di coltivare con continuità una bella nidiata di pistard, grazie anche alla pianificazione improntata sulla disciplina dal CR Umbria in sinergia con le società. L’appuntamento ora è per il 19 settembre al Velodromo di Noto, dove i ragazzi protagonisti mercoledì a Firenze avranno l’opportunità di misurarsi con le rappresentative di Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, Sicilia, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna in un palcoscenico di caratura nazionale.

Grande soddisfazione anche per il Tecnico Regionale Monia Baccaille, che a fine giornata ha speso parole importanti per i suoi corridori e non solo: “Complimenti a tutti i ragazzi perché si sono messi in gioco senza alcun timore reverenziale. La giornata è stata lunga e anche molto calda, ma nel complesso siamo riusciti a distribuire bene le forze. Anche le scelte sulla collocazione degli atleti nelle varie specialità ci hanno alla fine ripagato in termini di risultati e di punteggio. Spero che la trasferta di ieri infonda ai nostri corridori ancor più consapevolezza sulle loro possibilità in vista della Finale Nazionale. In più di una prova siamo stati capaci di reggere il confronto con due rappresentative di livello come quelle della Toscana e dell’Emilia e sono convinta che a Noto sapremo fare ancora meglio. Ci tengo infine a dedicare una parola di ringraziamento alle società che, attraverso ingenti sforzi e sacrifici, continuano a credere in questa disciplina e nel progetto pista del CR Umbria. Sappiamo quanto sia dispendioso, in termini di risorse ed energie, frequentare gli allenamenti settimanali a Forano e per questo motivo la loro fiducia e la loro disponibilità vale doppio. Noi tecnici regionale siamo solo il collante di un meccanismo in cui le società svolgono un ruolo fondamentale”.