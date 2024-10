Lugnano in Teverina, il 6 ottobre la festa in onore di San Francesco - Tuttoggi.info

E’ in programma per domenica 6 ottobre, a Lugnano in Teverina, la festa di San Francesco d’Assisi, nell’ottavo centenario dell’impressione delle stimmate.

San Francesco, stando a un antico statuto del 1508, è compatrono di Lugnano. Tra il 1212 e il 1213, passando nella valle Teverina, operò un miracolo, e i lugnanesi, nel 1229, dopo la morte del santo, costruirono la chiesa in suo onore.

Il corteo e la messa

Il corteo storico, organizzato dall’associazione Lugnano & Medioevo, partirà domenica da Piazza Santa Maria e arriverà alla chiesa di San Francesco. Durante la messa il sindaco di Lugnano in Teverina rinnoverà la tradizione dell’accensione della lampada votiva presso l’antico altare, dove è collocato l’affresco trecentesco che ricorda il miracolo. Dopo la messa, infine, la distribuzione del tradizionale “bocconcello” di San Francesco, una ciambella al formaggio.

“Secondo quanto ipotizzato in un convegno del 2009 – si legge in una nota del Comune di Lugnano in Teverina – San Francesco passò proprio per Amelia nel 1209, dopo l’approvazione della Regola da parte del papa Innocenzo III. Gli storici francescani, inoltre, collocano nel 1213 un suo passaggio ad Alviano e a Lugnano, dove il Santo avrebbe salvato un bambino rapito da un lupo”.