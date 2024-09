Festa grande ad Assisi, in provincia di Perugia, grazie al gioco del Lotto. Nella località umbra, come riporta Agipronews, un ignoto o più ignoti vincitori hanno portato a casa 52.583,33 euro grazie ai numeri 6-14-23 sulla ruota di Firenze e a una giocata “Oro”. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro, per un totale di 916 milioni da inizio anno.