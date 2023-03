Lotta contro l’endometriosi, Palazzo Bazzani si illumina di giallo

Endometriosi: Palazzo Bazzani si accende in occasione della giornata nazionale per la sensibilizzazione su questa patologia.

La torretta di Palazzo Bazzani sarà illuminata di giallo per testimoniare vicinanza alla lotta contro l’endometriosi. Il 28 marzo, dalle 19,30 alle 23,00, si accenderanno ancora una volta le luci della struttura in occasione della giornata nazionale per la sensibilizzazione su questa patologia.

“Raccogliamo ben volentieri la richiesta dell’associazione Lotta Italiana per la consapevolezza sull’endometriosi, A.L.I.C.E. Odv Endomarch Team Italy”, dichiara la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza.