Lotta allo spaccio, arrestato 34enne a Terni: in casa nascondeva eroina, cocaina e una pistola - Tuttoggi

Il soggetto era stato già sottoposto alla misura cautelare di divieto di dimora nel Comune di Terni.

La perquisizione domiciliare e il tentativo di resistenza dell’uomo

In seguito a una rapida indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, è stata individuata l’abitazione dell’uomo, intestata a un’altra persona. I poliziotti, così, hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Il 34enne, entrati in casa gli agenti, ha opposto resistenza, tentando di divincolarsi, forse per raggiungere la pistola poggiata sul letto.

L’arma – una pistola semi-automatica “tascabile” con 3 proiettili nel caricatore – è stata recuperata e sottoposta ad accertamento da parte del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni, che ne ha constatato il perfetto funzionamento.

In casa bilancino di precisione, eroina, cocaina, hashish e marijuana

I poliziotti, nell’appartamento, hanno trovato un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento delle singole dosi, oltre 20 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, alcuni grammi di hashish e di marijuana.

Il 34enne è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.