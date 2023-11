Lotta alla violenza sulle donne, il Comando provinciale dei Carabinieri di Terni si illumina di arancione - Tuttoggi.info

Nella stessa giornata i giornalisti presenti hanno avuto la possibilità di accedere alla "Stanza tutta per sé", realizzata all'interno del Comando di via Radice

Venerdì 24 novembre, nell’ambito della campagna “Orange the World” finalizzata alla prevenzione e all’eliminazione della violenza sulle donne, il Comando provinciale dei Carabinieri di Terni si è illuminato di arancione.

Nella stessa giornata i giornalisti presenti hanno avuto la possibilità di accedere alla “Stanza tutta per sé”, realizzata all’interno del Comando di via Radice in collaborazione con Soroptimist Italia, per l’ascolto delle donne vittime di violenza di genere.

Tra i presenti, venerdì 24 novembre, il Comandante dei Carabinieri di Terni, Colonnello Antonio De Rosa, e il Tenente Colonnello Giancarlo Caporaso.