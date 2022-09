Lorenzo Lupi al West Australian Ballet, il giovane talento spoletino firma per un anno a Perth

E’ lei, diplomata alla Royal Academy of Dance di Londra, a spingerlo verso concorsi e audizioni e ad accompagnarlo nel 2016 alla 25esima Edizione della Settimana Internazionale della Danza di Spoleto dove un giovanissimo Lorenzo si aggiudica il 3 posto nella sezione classica Juniores (15/17 anni) e una borsa di studio presso il Russian Ballet Genova che lo porta a vivere un’esperienza formativa a Genova.

Lorenzo balla, studia, cresce, concorre e il curriculum si allunga con partecipazioni in compagnie sempre più strutturate e internazionali come il Teatro di Basilea, il Wiener Staatsoper Ballett a Vienna, il DAW di Firenze e il Balletto del Sud, dove rimane per ben 3 anni, fino a decidere di tentare oltre oceano e così arriva il contratto con il West Australian Ballet.

La compagnia, che nasce a Perth negli anni 50 del secolo scorso, oggi conta circa 50 elementi e una collaborazione continua con la West Australian Symphony Orchestra oltre a tournée nazionali e internazionali. Una grande opportunità per Lorenzo come riconosce mamma Paola: “Sono contenta per lui, è un’esperienza che lo farà crescere sia come danzatore che come persona”.

Oggi 22enne, Lorenzo è entusiasta di questa opportunità: “sono felicissimo, il posto è bellissimo e mi hanno accolto tutti bene”. Trascorrerà almeno un anno a Perth per poi decidere del suo futuro anche se le idee sono già chiare: “Il mio obiettivo è crescere e il mio sogno è tornare a ballare in Italia in una delle nostre grandi Compagnie.” Glielo auguriamo!

Foto: Frances Andrijich Photographer per West Australian Ballet