Logistica, magazzino, operai, vendita: le offerte di lavoro

Gli annunci delle aziende di Perugia, Torgiano, Foligno, Bastia Umbra alla ricerca di personale

Perugia, Torgiano, Foligno, Bastia Umbra. Qui le aziende che questa settimana alla ricerca di addetti alla logistica, al magazzino, al banco gastronomia e macelleria e all’imbottigliamento e confezionamento. Affidando la ricerca e la selezione di personale da parte dell’agenzia interinale “Somministrazione lavoro srl”.

I lavori offerti

Ecco i dettagli degli annunci di lavoro della settimana rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e alle persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03:

Un addetto al banco gastronomia full time, con esperienza minima nella mansione e disponibilità a lavorare nel weekend, per azienda operante nel settore alimentare a Bastia Umbra. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Un addetto al banco macelleria, con esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno, per attività operante nel settore alimentare a Perugia. Inquadramento in base all’esperienza pregressa;

Un addetto alla linea di imbottigliamento e confezionamento prodotto con patentino muletto e attestato Haccp in corso di validazione, per importante azienda di Torgiano operante nel settore vitivinicolo. La risorsa deve conoscere gli apparati elettronici di macchine per l’imbottigliamento e il confezionamento. Si offre contratto a tempo determinato con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato;

Un addetto al magazzino per attività di Foligno operante nel settore industria. Si richiedono competenze nell’elaborazione di fatture e bolle, esperienza nella mansione di un anno e disponibilità da subito. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Un addetto alla logistica full time per azienda di Torgiano operante nel settore autotrasporti logistica. Sono richiesti diploma tecnico, proattività, motivazione e flessibilità e buone capacità organizzative. Inquadramento in base all’esperienza.