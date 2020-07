Locali movida 'promossi', tutto in regola dopo controlli anti-Covid - Tuttoggi

Intensa serata di controlli quella di ieri, da parte della Polizia di Stato di Terni, con le pattuglie impiegate nel centro storico e nella prima periferia, con particolare attenzione ai luoghi della movida e alle zone segnalate dai cittadini per particolari criticità. Per quanto riguarda i controlli nei locali per la verifica delle norme anti-Covid, è risultato tutto regolare.

Coinvolta anche unità Cinofili

L’attività, intensificata e potenziata, come disposto dal Questore della Provincia di Terni, ha visto impegnati la Squadra Volante, il Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e i Cinofili, che hanno controllato 66 persone e fermato 24 veicoli, fino alle 01:00 di notte.

Droga sotto le scale di una scuola

Proprio nel cuore della movida, ben nascoste sotto le scale di una scuola media, il pastore tedesco Faye ha trovato quattro dosi termosaldate di sostanza stupefacente, che è stata sequestrata.

Uomo alla guida senza patente

Nei controlli è incappato anche un cittadino egiziano, regolarmente residente che è stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada per guida senza patente.