Lo spoletino Cristian Lolli, ancora sul podio al Mugello nel CIV Moto3 - Tuttoggi.info

Rimangono due gare prima della fine della stagione e l’obiettivo è il titolo di Vicecampione Moto3 2023.

Il Campionato Italiano Velocità torna in pista al Mugello per l’ultimo round estivo della stagione, il numero 5, prima del gran finale che si terrà ad Ottobre ad Imola.

Cristian Lolli punta a riconfermare gli ottimi risultati raccolti nel circuito toscano durante il secondo round del CIV quando con un podio ed un quarto posto chiudeva il round più fruttuoso del Campionato.

Al Mugello l’alfiere del Team Cecchini arriva terzo in campionato e vede vicina la seconda posizione, con un distacco di soli 12 punti dal pilota che lo precede. Nella pausa estiva allenamenti in bici e moto hanno mantenuto il pilota attivo e fiducioso e una splendida vittoria all’esordio nella categoria Under del Campionato Italiano Velocità in Salita lo hanno motivato ancora di più.

Al Mugello Lolli migliora turno dopo turno fino alla seconda qualifica nel corso della quale si aggiudica la quinta posizione in griglia, valida per entrambe le partenze del week end.

La prima gara del round mugellino si preannuncia combattuta e non delude. 14 giri fatti di sorpassi e controsorpassi, giochi di scie e una lotta rocambolesca per il podio che si concretizza all’ultimo giro quando il pilota del team Cecchini strappa una fantastica terza posizione in volata e guadagna per soli 18 millesimi il terzo podio stagionale.

In gara2 il numero 29 parte bene, guadagna posizioni e lotta fino alla fine per rimanere con i primi anche se stavolta il podio sfuma. Sul finale di gara Lolli è costretto a difendere la quarta posizione dall’attacco di una wild card, lo fa con grande maestria e ha la meglio sul rivale. Bottino importante per Cristian che lascia il Mugello con 118 punti, terzo nella classifica generale e ad 1 sola lunghezza dal secondo. Rimangono due gare prima della fine della stagione e l’obiettivo è il titolo di Vicecampione Moto3 2023.

L’appuntamento in pista per il gran finale di stagione è previsto il 7 e 8 ottobre al Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Nel frattempo, per rivedere le gare del Mugello R5 basta sintonizzarsi su SkySport MotoGP martedì a partire dalle 20:15 con gara 1 e mercoledi, stesso orario per gara 2.