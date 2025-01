Lo spettacolo della trilogia della fiaba di Nicoletta Tarli ha emozionato gli anziani del centro residenza Volumni - Tuttoggi.info

(Perugia) L’Evento spettacolo Fàntasia, iniziativa riconosciuta come unica nel suo genere , in grado di animare e creare emotività tra i partecipanti giovani e adulti, si è svolta sabato, alle ore 16:30 (ndr 4 gennaio 2025) presso la prestigiosa struttura per anziani Residenza Volumni di Ponte San Giovanni. Questa struttura è conosciuta per la sua eccellente qualità di competenza e accoglienza rivolta alle perone anziane e, nel calendario delle iniziative, ha deciso di coinvolgere i suoi ospiti in un’esperienza unica con la scrittrice Nicoletta Tarli, autrice della fiaba più letta nelle scuole di Perugia, e non solo, nel 2023 e 2024.

Nicoletta Tarli, con quesa esibizione, tornerà a incantare il pubblico di tutte le età con la sua interpretazione della fiaba “Semplicemente io…Fàntasia”, insieme al secondo volume dal titolo “Fàntasia e i Tarmani”. Il terzo volume, della trilogia, sarà presentato presso la Sala dei Notari (Palazzo dei Priori) a Perugia il giorno 11 maggio 2025 alle ore 16:00.Durante l’evento-spettacolo, dopo che l’artista Nicoletta Tarli ha raccontato, con passione e calore, la sua narrazione, tutti gli ospiti della struttura hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro creatività disegnando un quadro ispirato alla storia, frutto di ciò che la fiaba ha loro trasmesso, utilizzando tecniche e colori diversi. Ogni opera d’arte è stata dedicata a un familiare o a una persona cara intervenuta all’evento. L’iniziativa ha visto la partecipazione delle autorità istituzionali quale gesto di gratificazione e apprezzamento alla creatività dell’autrice stessa.

Durante la rappresentazione della presentazione della trilogia delle fiabe è intervenuta la sindaca Vittoria Ferdinandi accolta da calorosi applausi. Nel suo intervento ha elogiato l’iniziativa volta a rafforzare i rapporti con gli anziani, dei nonni, di coloro che rappresentano uno spaccato di cultura e di storia che deve essere conservata e tramandata alle successive generazioni. Anche l’ex sindaco Andrea Romizi ha partecipato all’iniziativa. Fu proprio Romizi a inaugurare la struttura della residenza per anziani Volumni durante il suo mandato e non è voluto mancare a questo appuntamento.

A seguito dei saluti istituzionali, Nicoletta Tarli ha ripreso ad illustrare la fiaba che parla di forza di volontà, di amore per il prossimo e di tenacia della protagonista; è una sorta di invito, rivolto a tutti, a non perdere mai di vista la fantasia, soprattutto in un mondo che spesso sembra dimenticare l’importanza dell’amore. Nicoletta ha espresso la sua gratitudine per essere entrata nel cuore degli ospiti della struttura, che l’hanno considerata come una figlia.Inoltre, alcuni residenti della Residenza Volumni, hanno avuto l’opportunità di leggere le lettere che hanno scritto appositamente per Nicoletta Tarli, esprimendo il loro ringraziamento per l’amore e la gioia che l’incontro ha portato nelle loro vite. È stato un pomeriggio speciale, ricco di emozioni e creatività, dove la magia della fiaba ha incontrato il calore della comunità.

Non a caso la Residenza Volumni di Ponte San Giovanni è stata scelta dall’autrice per i suoi ampi spazi accoglienti e luminosi, ideale per il relax, per i momenti di socializzazione, incontri artistici come appunto la presentazione della fiaba. Le sale polivalenti ospitano, nell’arco dell’anno, una ricca varietà di attività appositamente organizzate dagli animatori, che includono laboratori creativi, stimolazione cognitiva, attività musicali, artistiche e ginnastica dolce.

“Queste iniziative non solo contribuiscono al mantenimento e all’implementazione delle capacità cognitive e fisiche degli ospiti – ha dichiarato il presidente della struttura Michele Tegliucci – ma favoriscono anche momenti di intrattenimento e socializzazione, arricchendo l’esperienza di vita all’interno della residenza”. In questo contesto Nicoletta Tarli ha trovato la location ideale per portare in scena la storia di Fàntasia, riuscendo a coinvolgere tutti gli ospiti della struttura che godono di una vera e propria assistenza alberghiera comprensiva di alloggio, ristorazione; con assistenza di base diurna e notturna nell’espletamento delle normali attività quotidiane compreso il servizio infermieristico.

“L’evento di Nicoletta tarli si è perfettamente sposato con la missione della struttura – ha sottolineato il Presidente Tegliucci – che ha come obiettivo quello di garantire agli anziani che vi abitano una dimensione di vita autonoma, caratterizzata da un significativo scambio sociale e umano, attraverso occasioni di vita comune e di integrazione sociale nella comunità di riferimento”. In questo contesto, giustamente, non poteva mancare lo spettacolo di Nicoletta Tarli che è stato in grado di rendere il pomeriggio ricco di emozioni e di intensa partecipazione da parte degli ospiti . A sorpresa l’autrice Tarli ha ricevuto il dono di poesie a lei dedicate e tutti gli anziani, residenti della struttura, hanno cantato una canzone dedicandola con affetto all’artista Nicoletta.

A conclusione del pomeriggio, tutte le residenti della struttura che hanno creato opere e disegni ispirate alla fiaba hanno ricevuto un dono da parte delle autorità per mano dell’artista Nicoletta Tarli. Festeggiata anche la centenaria Carla Ramella che ha ricevuto un caloroso abbraccio dalla sindaca Ferdinandi.