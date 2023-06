Lo ricatta per il suo silenzio e gli estorce migliaia di euro: si presentano i carabinieri

La 50enne aveva preteso sempre più denaro dall'uomo, che alla fine si è rivolto ai militari di Ponte San Giovanni

Ha dovuto sborsare migliaia di euro per avere il suo silenzio. Poi, al suo rifiuto, lei lo ha minacciato e lui si è presentato con i carabinieri al luogo dell’appuntamento.

I carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato di estorsione una cinquantenne italiana residente a Perugia e con precedenti di polizia.

Le indagini, avviate e concluse nel corso di una sola giornata, sono scaturite dalla denuncia sporta nella mattinata da un uomo italiano classe 1977, residente a Perugia. Il denunciante ha infatti rappresentato di essere vittima da diversi mesi dei ricatti della donna che era riuscita, fino a quel momento, ad estorcere diverse decine di migliaia di euro al malcapitato e al suo rifiuto di consegnarle ulteriori somme di danaro lo aveva minacciato di un male.

I carabinieri, dopo aver formalizzato l’atto di denuncia, hanno atteso il primo pomeriggio nel luogo indicato dalla donna per ritirare la somma pattuita per “comprare” il suo silenzio e, una volta avvenuta la consegna dei soldi, l’hanno fermata ed accompagnata in caserma per la redazione degli atti del caso.

La donna, una volta espletate le formalità di rito, è stata tradotta presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne aveva disposto gli arresti domiciliari.