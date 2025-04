Lo chef tifernate Matteo Mariangeli vince "Little Big Italy" in Estonia - Tuttoggi.info

Lo chef tifernate Matteo Mariangeli ha vinto la sfida della trasmissione televisiva “Little Big Italy”, sul “Nove”, proponendo alcuni piatti della tradizione.

E’ andata in onda ieri sera (28 aprile) la puntata, condotta da Francesco Panella, dedicata a tre chef italiani titolari o gestori di ristoranti a Tallin in Estonia, che ha decretato la vittoria del locale del 45enne di Città di Castello, diplomato al corso di cucina della Scuola di Arti e Mestieri “Bufalini”, con un curriculum di tutto rispetto in giro per il mondo da New York a Perth, dal Kazakistan a Creta, fino all’attuale conduzione del ristorante “Castello” di proprietà di un imprenditore pesarese.

La seguita trasmissione è un itinerario per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna di esse, si visitano 3 ristoranti che propongono cucina del Bel Paese per stabilire quale sia la migliore. Davvero una bella soddisfazione per il maestro di cucina di Città di Castello che ha acceso i riflettori sulle sue origini e i motivi che l’hanno portato a lavorare all’estero tra fornelli e cucine.

Il sindaco, Luca Secondi ed il Presidente della Scuola di Arti e Mestieri, “Bufalini” Giovanni Granci, hanno espresso le più sentite felicitazioni unitamente al direttore del centro di formazione Marco Menichetti, per il prestigioso riconoscimento che premia un “talento della scuola tifernate in giro per il mondo, cresciuto professionalmente a Città di Castello ed orgoglioso delle sue origini. Aspettiamo Matteo in città appena possibile per incontrarlo e tributargli anche la nostra stima ed apprezzamento per quanto sta facendo in ambito internazionale”, hanno concluso Secondi, Granci e Menichetti.