Lite tra condomini per una ristrutturazione, interviene la polizia - Tuttoggi

È successo a Città di Castello

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello, a seguito di una chiamata pervenuta al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti presso un’abitazione della città dove era stata segnalata un’animata lite fra vicini di casa.

A richiedere l’intervento della Polizia di Stato è stato un uomo, preoccupato per l’atteggiamento aggressivo del vicino con il quale aveva litigato per via di alcuni lavori di ristrutturazione avviati all’interno del suo appartamento.