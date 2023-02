Lite fuori da locale, denunciato 23enne: accusato di aver aggredito 3 giovani

Domenica notte, alle 6 circa, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti nei pressi di un locale di pubblico spettacolo, in località Santa Maria delle Fratte, per una violenta aggressione ai danni di un giovane.

Durante i controlli, i poliziotti sono stati insospettiti dall’atteggiamento sfuggente di un 23enne italiano che, per questo motivo, è stato fatto scendere dall’auto per un controllo più approfondito che ha dato esito positivo. Infatti, gli operatori hanno notato che la felpa del ragazzo era macchiata di sangue. Sentito in merito dagli agenti, il giovane ha cercato di giustificarsi in modo poco plausibile.

I poliziotti, ritornati sul posto, hanno sentito anche una coppia di ragazzi coinvolti – rispettivamente classe 2000 e 1999 – i quali hanno raccontato che, mentre stavano uscendo dal locale, avevano notato un giovane percuotere un loro amico. Nel tentativo di soccorrerlo, i due sarebbero stati a loro volta aggrediti dal 23enne, sostenuto da un gruppo di giovani, giunti in suo aiuto.

La coppia, dopo essere stata accompagnata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, ha poi sporto denuncia contro il 23enne, riconosciuto come l’autore dell’aggressione.

Per questo motivo, al termine delle attività di rito, il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali. Proseguono, intanto, le indagini finalizzate ad accertare la dinamica dei fatti e ad individuare, eventuali, ulteriori responsabili.