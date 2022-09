Lite col padre, il figlio chiama la polizia: fucili sequestrati

Il violento diverbio familiare per la gestione dell'attività commerciale

La polizia ha sequestrato i fucili detenuti regolarmente in una casa dove è scoppiata una violenta lite tra padre e figlio.

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in via Rossini per un’animata lite tra familiari.