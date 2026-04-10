Lite a colpi di mannaia e coltello, arrestato 58enne - Tuttoggi.info

Sono rimasti feriti riportando entrambi una prognosi di 30 giorni i protagonisti di una violenta lite a colpi di mannaia e coltello avvenuta il 30 marzo scorso in una struttura ricettiva dell’Orvietano. Soltanto l’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

L’intervento dei militari dell’Arma, dopo una segnalazione al numero unico europeo 112, è avvenuto a Monteleone d’Orvieto, per una lite in corso tra due uomini originari dello Sri Lanka – un 58enne e un 55enne – in una struttura ricettiva. Sul posto i carabinieri monteleonesi insieme a quelli di Ficulle.

In pochi minuti sono giunte sul posto due pattuglie dell’Arma, da Monteleone e da Ficulle, che hanno trovato i contendenti, entrambi feriti e sanguinanti, ancora intenti a fronteggiarsi: gli operanti li hanno immediatamente bloccati, scongiurando ulteriori conseguenze.

Subito dopo, grazie anche alla preziosa testimonianza di un terzo straniero, che aveva assistito a tutte le fasi della lite, i militari hanno potuto ricostruire l’accaduto, accertando che il confronto tra i due, dapprima solo verbale, per futili motivi, era rapidamente degenerato al punto che il più anziano dei contendenti aveva afferrato una mannaia ed un coltello da cucina, scagliandosi contro l’altro e colpendolo violentemente al volto, al punto da cagionargli gravi ferite e trauma cranico. Anche l’aggressore ha a sua volta riportato lesioni: ambedue sono stati soccorsi da personale sanitario e trasportati all’ospedale di Orvieto, dove sono stati medicati, venendone poi dimessi con prognosi per entrambi di 30 giorni.

Sulla base degli elementi emersi dalla ricostruzione, il 58enne è stato tratto in arresto e, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Terni, associato alla Casa Circondariale di Terni in attesa della successiva richiesta di convalida al GIP da parte della competente autorità giudiziaria. Nella giornata di mercoledì si è svolta l’udienza di convalida in carcere, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare la misura precautelare, ha applicato nei confronti del 58enne la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Monteleone d’Orvieto.