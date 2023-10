Lisi-Paz, il Grifo conquista i 3 punti a Fermo | Pagelle

Perugia senza affanno in casa di una modesta Fermana

Missione compiuta per il Perugia, che con un gol per tempo (di Lisi e del subentrato Paz) supera la Fermana allo stadio Recchioni. Dando seguito al successo interno in campionato contro il Sestri Levante in attesa di ospitare la capolista Torres.

La partita

Parte subito forte il Perugia, che sfiora il vantaggio con Lisi, sugli sviluppi di una punizione di Bartolomei, e Iannoni, che non sfrutta il servizio di Santoro.

Al 15′ Iannoni si propone sulla destra e mette in mezzo per Lisi, che batte Borghetto e porta avanti il Grifo.

Dopo aver subito per mezz’ora, al 32′ la Fermana sfiora il pari con la conclusione improvvisa di Giandonato che stava per sorprendere Furlan e che si stampa sulla traversa.

Il campanello d’allarme non sveglia il Perugia, che concede un’altra occasione a Pinzi, che però non trova la porta.

In avvio del secondo tempo Paz, entrato al posto di Mezzoni, colpisce di testa, appostato sul secondo palo, sul corner calciato da Lisi e raddoppia.

Fermana frastornata, il Perugia prova ad approfittarne, ma Borghetto in uscita respinge in angolo la conclusione di Santoro.

Al 13′ i padroni di casa provano a reagire, con Furlan che ferma Curatolo, dopo il pallone perso da Angella.

Al 24′ il neo entrato Montini si gira improvvisamente e calcia, ma Furlan non si fa sorprendere.

Al 41′, dopo i cambi, un’incursione di Eleuteri, tenuto in gioco da Cancellieri, rischia di creare pericoli per la porta di Furlan, che però fa buona guardia. I Grifoni devono mantenere mantenere la concentra fino al triplice fischio.

Poi, fino alla fine del recupero, non ci sono altre emozioni e il Perugia fa sua una partita dominata, in cui ha l’unico demerito di non aver chiuso i giochi prima contro un avversario molto più debole.

Tabellino e pagelle

Fermana – Perugia 0-2

15′ pt Lisi (P), 9′ st Paz (P)

Fermana: Borghetto 6.5, Laverone 6, Fort 5.5, Calderoni 5, Pistolesi 5.5, Scorza 5.5 (8′ st Fontana), Giandonato 6, Misuraca 5.5 (32′ st Vessella sv), Semprini 5 (19′ st Eleuteri 6), Curatolo 5.5 (19′ st Montini 6), Pinzi 6 (8′ st Tilli 5.5). All. Bruniera 5.

Perugia: Furlan 6, Mezzoni 6 (1′ st Paz 7), Angella 6.5, Vulikic 6.5, Bozzolan 6 (39’st Cancellieri sv), Iannoni 6.5 (49′ st Giunti sv), Bartolomei 7, Kouan 6 (32′ st Seghetti 6), Santoro 6 (39′ st Acella sv); Matos 6, Lisi 7. All. Baldini 7.

La partita dei Grifoni

Furlan 6: rischia di farsi trovare impreparato sul tiro improvviso di Giandonato, che finisce sulla traversa. Poi controlla bene sui rari tentativi dei padroni di casa di rendersi pericolosi.

Mezzoni 6: bene in avvio, poi si perde un po’ (1′ st Paz 7: Baldini lo manda in campo per affondare nella non irresistibile retroguardia dei padroni di casa, che l’esterno punisce addirittura di testa, concludendo indisturbato)

Angella 6.5: perde un pallone velenoso, probabilmente subendo fallo. Poi partita con pochi affanni.

Vulikic 6.5: più sicuro di altre volte, anche perché gli attaccanti della Fermana non spingono praticamente mai.

Bozzolan 6: buona gara, senza strafare (39’st Cancellieri sv).

Iannoni 6.5: in avvio manca il gol, poi si riscatta con l’assist per Lisi. Buona gara per qualità e sostanza (49′ st Giunti sv).

Bartolomei 7: sempre al centro della manovra del Perugia.

Kouan 6: un po’ caotico, ma l’impegno non manca (32′ st Seghetti 6: con la sua velocità avrebbe potuto incidere di più).

Santoro 6: sfiora per due volte il gol, in una gara diligente (39′ st Acella sv).

Matos 6: si vede poche volte, ma con qualità, come nell’azione che porta al vantaggio biancorosso.

Lisi 7: un gol e un assist, il suo segno in questa partita. Ed altre azioni pericolose in cui c’è sempre il suo zampino.

All. Baldini 7: missione compiuta per il Perugia, che porta a casa i 3 punti, senza affanni.

(foto d’archivio)