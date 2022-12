Lisi – Luperini, il Grifo sbanca Benevento (0-2) | Pagelle

Altri 3 punti che consentono al Perugia di lasciare l’ultimo posto in classifica, occupato dall’inizio del campionato. Portandosi a solo un punto alla zona playout e a 3 da quota 22, dove sono appaiate Como e Benevento, che al momento varrebbe la salvezza diretta.

La partita

5′ pt OCCASIONE PERUGIA Sul pallone lavorato da Olivieri arriva a rimorchio Dell’Orco, che però non trova la porta dal centro dell’area giallorossa.

6′ pt OCCASIONE BENEVENTO Il tiro di Acampora esce di un soffio.

11′ pt Gori respinge in angolo il tiro di Tello, reso insidioso da una deviazione.

25′ pt OCCASIONE BENEVENTO Il tiro di Forte, deviato, colpisce il palo esterno.

35′ pt Grande chiusura di Sgarbi su Forte.

38′ pt OCCASIONE PERUGIA Ci prova Casasola, Paleari riesce a respingere con il piede.

46′ pt GOL PERUGIA, LISI Il pallone messo in mezzo da Casasola finisce tra i piedi di Lisi, che brucia Paleari.

16′ st Olivieri cerca di colpire in contropiede, la palla esce di un soffio.

31′ st Acampora stende Di Serio, l’arbitro estrae il rosso. Il Var lo richiama e il cartellino “diventa” giallo.

38′ st GOL PERUGIA, LUPERINI. Olivieri difende il pallone e serve l’accorrente Melchiorri che mette al centro, dove Luperini non manca l’appuntamento con l’atteso gol.

44′ st Melchiorri, servito da Koaun, non inquadra la porta.

45′ st Saranno 7 i minuti di recupero.

52′ st FINISCE QUI, BENEVENTO – PERUGIA 0-2

Tabellino e pagelle

Benevento – Perugia 0-2

46′ pt Lisi (P), 38′ st Luperini (P)

Benevento: Paleari 6, Viviani 5 (14′ st Karic 5.5), Masciangelo 5 (1′ st Foulon 5.5), Glik 5.5, Improta 5, Cappellini 5, Acampora 5.5, Veseli 5.5, Tello 5 (14′ st Thiam Pape 5), Forte 6, La Gumina 6 (14′ st Farias 5.5). All. Cannavaro 5.

Perugia: Gori 6.5, Sgarbi 7, Dell’Orco 6.5, Rosi 6 (1′ st Angella 6.5), Casasola 7, Bartolomei 6.5 (43′ st Iannoni sv), Santoro 7, Lisi 7 (29′ st Paz 6.5), Luperini 6.5, Di Serio 6.5 (34′ st Melchiorri 6.5), Olivieri 7 (43′ st Kouan sv). All. Castori 7.

Arbitro Piccinini di Forlì, Var Pezzuto di Lecce.

La partita dei Grifoni

Gori 6.5: chiude bene sulle poche conclusioni degli attaccanti giallorossi. Sta diventando una sicurezza.

Sgarbi 7: partita attenta, ottima chiusure.

Dell’Orco 6.5: bene nella fase difensiva, prezioso nel far ripartire l’azione dal basso.

Rosi 6: fa il suo, rispondendo presente alla chiamata del mister, con la difesa in emergenza. Fino a quando è costretto ad alzare bandiera bianca (1′ st Angella 6.5: dà il cambio all’altro Grifone reintegrato, perché c’è da mettere in sicurezza un vantaggio prezioso. Lui lo fa e prova anche ad incrementare il bottino).

Casasola 7: finalmente non si limita a buttare palloni in area, ma guarda il piazzamento dei compagni e disorienta i difensori, come in occasione dell’assist per Lisi.

Bartolomei 6.5: partita diligente, nelle due fasi (43′ st Iannoni sv).

Santoro 7: Castori continua a dargli fiducia e il ragazzo ricambia con prestazioni in crescendo.

Lisi 7: ancora titolare e ancora in rete, con freddezza da attaccante (29′ st Paz 6.5: entra per mettere i suoi muscoli a servizio della causa biancorossa nella fascia sinistra, che copre con grande intensità).

Luperini 6.5: finalmente in gol, al termine di una prestazione comunque buona. E questa può essere una gran bella notizia per il Perugia.

Di Serio 6.5: Castori preferisce il suo dinamismo ed ha ragione. Il ragazzo sprinta, tenendo in apprensione i difensori del Benevento (34′ st Melchiorri 6.5: serve un cioccolatino per Luperini, poi ne divora uno offertogli da Kouan).

Olivieri 7: mette lo zampino in entrambe le reti dei biancorossi, con caparbietà. Sfiora anche il successo personale. Prestazione di grande temperamento e sostanza (43′ st Kouan sv).

All. Castori 7: il Perugia è finalmente una squadra, anche quando, per scelte tecniche o a causa di infortuni, deve cambiare interpreti.