Lirico, torna il programma OperaPlay “La Traviata” per le scuole

E’ prevista per oggi, martedì 18 settembre 2018, presso il Teatro Nuovo alle ore 18 l’anteprima dello spettacolo de “La Traviata” per le scuole superiori del comprensorio, aperta anche al pubblico, nell’ambito della Stagione Lirica Sperimentale.

Lo spettacolo dedicato ai giovani verrà messo in scena nel corso di tre giornate, comprendendo oltre a martedì 18 settembre anche mercoledì 19 e giovedì 20 settembre 2018 alle ore 10 sempre presso il Teatro Nuovo di Spoleto, giornate nelle quali si attende grande affluenza, è infatti prevista la partecipazione e il coinvolgimento di circa duemila studenti.

Una delle politiche promosse dal Lirico Sperimentale di Spoleto è quella di incentivare la curiosità per la cultura musicale in bambini e ragazzi; da oltre sedici anni gli studenti delle scuole di Spoleto e di altri centri dell’Umbria partecipano al progetto “OperaPlay”, che nel corso della sua storia ha portato all’opera oltre 40mila ragazzi. Grazie all’impegno congiunto del Lirico, dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e del Comune di Spoleto, i giovanissimi spettatori hanno così la possibilità di incontrare l’opera nella sua sede naturale, quella del teatro.

A dirigere i cantanti, coro e orchestra l’affermato direttore conosciuto al pubblico umbro Carlo Palleschi; la regia sarà a cura di Giorgio Bongiovanni; scene e costumi, tutt’altro che tradizionali, saranno una completa sorpresa per il pubblico e saranno curati rispettivamente da Andrea Stanisci e Clelia De Angelis.

In queste tre giornate nei ruoli principali si esibiranno i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto: nel ruolo di Alfredo Mauro Secci, Ivaylo Mihaylov, Emanuel Bussaglia; nel ruolo di Violetta, Zdislava Bočková, Miryam Marcone, Maria Luisa Lattante; nel ruolo di Flora, la mezzosoprano Daniela Nineva, Noemi Umani; nel ruolo di Giorgio Germont, Daniel Lee, Ferruccio Finetti; nel ruolo di Gastone, Alessandro Fiocchetti; nel ruolo del Dottor Grenvil, Giordano Farina.

Il nuovo allestimento della Traviata presente in questa settantaduesima Stagione Lirica, sempre ideata per dare un’opportunità in più agli artisti vincitori dei concorsi del Teatro Lirico Sperimentale, mette in scena ancora una volta l’opera e il teatro musicale nelle varie epoche non tralasciando di dare uno sguardo al nostro presente. Protagonisti di questa produzione l’O.TLi.S, Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale ed il Coro dell’Ente Lirico Umbro.

