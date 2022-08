Lirico Sperimentale in fermento, in corso le prove de "La Tragedie de Carmen" - Tuttoggi

Le voci vincitrici dei Concorsi di canto 2021 e 2022, tornano in scena il 4 agosto all’Arena Collicola per il programma Cantare l'Opera

Fermento per le nuove voci del Lirico Sperimentale che in questi giorni sono impegnate nelle prove di regia de La Tragédie de Carmen. Una nuova produzione – in collaborazione con il Comune di Spoleto, nell’ambito di Accade d’estate a Spoleto – in scena al Teatro Caio Melisso nei giorni di giovedì 11 agosto alle ore 20.30, venerdì 12 agosto alle ore 18.00 e sabato 13 agosto alleore 12.00 e alle ore 20.30.

L’opera sarà poi rappresentata, in occasione della Stagione Lirica Regionale 2022 all’Auditorium San Domenico di Foligno [mercoledì 21 settembre, ore 20.30], al Teatro degli Illuminati di Città di Castello [giovedì 22 settembre, ore 20.30], al Teatro Comunale di Todi [venerdì 23 settembre, ore 20.30]e al Teatro Sergio Secci di Terni [sabato 24 settembre, ore 20.30].