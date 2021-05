Lirico Sperimentale, ecco i vincitori del 75° Concorso "Comunità Europea" - Tuttoggi

Dopo quattro intensi giorni di concorso la Giuria del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ha selezionato sette nuove voci

Questa mattina e nel primo pomeriggio si è tenuta al Teatro Nuovo di Spoleto la prova finale della 75ma edizione del Concorso per Giovani Cantanti Lirici “Comunità Europea” 2021, organizzato dal Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto – Teatro Lirico dell’Umbria.

La prestigiosa giuria – presieduta dalla celebre soprano Mariella Devia, già vincitrice del Concorso spoletino nel 1971, e composta dal musicologo Giancarlo Landini e dai rappresentanti della Direzione Artistica dell’Istituzione, Michelangelo Zurletti e Enrico Girardi – dopo aver ascoltato per quattro giorni consecutivi, concorrenti provenienti da tutta Europa, ha decretato vincitori della 75ma edizione del Concorso sette cantanti con la seguente graduatoria per nome e cognome, timbro, età, città natale e votazione:

I Maria Stella Maurizi- soprano -22- Fabriano (An) – 8.88/10

II Sara Cortolezzis- soprano – 29- Mestre (Ve) – 8.75/10

III Giacomo Pieracci- basso- 25- Correggio (Re)- 8.50/10

IV Oronzo D’Urso- tenore- 24 -Mesagne (Br) – 8.25/10

V Elena Finelli- soprano- 24-Acquaviva delle Fonti (Ba) – 8.19/10

VI ex equo:

Matteo Lorenzo Pietrapiana -basso-baritono- 28- Torino (To)- 8.00/10

VI ex equo:

Elena Salvatori- soprano – 22 -Faenza (Ra)- 8.00/10

Tutti coloro che hanno partecipato al Concorso sono stati accompagnati al pianoforte dai maestri collaboratori Luca Spinosa e Dario Tondelli.

I vincitori del Concorso 2021, ammessi al Corso Biennale di Avviamento al Debutto del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto, si esibiranno nelle Stagioni Liriche Sperimentali di Spoleto e dell’Umbria 2021 e 2022.

Borsa di studio e perfezionamento

Durante il periodo di perfezionamento, i cantanti riceveranno una borsa di studio mensile e seguiranno moduli specifici di interpretazione vocale, recitazione, preparazione dello spartito con celebri cantanti, registi e direttori d’orchestra. Inoltre, sono in programma lezioni di Elementi di Storia del Melodramma, lingua straniera, movimento corporeo, mimo e danza. Durante il Corso è previsto anche un modulo di foniatria specifico per la voce cantata.

I premi speciali

In occasione dei 75 anni di attività del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, i vincitori primi tre classificati, in base al punteggio assegnato dalla giuria, riceveranno un premio per un totale di 10.000 (diecimila/00) euro. Al primo classificato Maria Stella Maurizi, dunque, andrà, oltre alla borsa di studio biennale per un totale di euro 10.000, un premio speciale di euro 5.000; al secondo classificato Sara Cortolezzis, oltre alla borsa di studio biennale per un totale di euro 10.000, andrà il premio speciale di euro 3.000; al terzo classificato Giacomo Pieracci, oltre alla borsa di studio biennale per un totale di euro 10.000, un premio speciale di euro 2.000. A tutti gli altri vincitori andrà una borsa di studio biennale per un totale di euro 10.000. L’erogazione dei premi e delle borse di studio avverrà nelle modalità indicate all’art. 10 del Bando di Concorso.

Gli idonei

Sono risultati idonei i seguenti candidati: Alberto Petricca (baritono, 32), Federico Vita (tenore, 31) e Roberto Calamo (baritono, 30). In qualità di “idonei”, come da art. 13 del Bando di Concorso, i candidati potranno partecipare al Corso di avviamento al debutto e alla Stagione lirica a discrezione della Direzione.

Lo svolgimento e l’articolazione del Corso di Avviamento al Debutto, delle esercitazioni didattiche, dei concerti e della Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria, sono subordinati alle disposizioni che saranno in vigore al momento del Corso, della Stagione Lirica e delle altre attività sopra citate, ed emanate dalle competenti autorità della Repubblica Italiana.

Il Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici è reso possibile grazie al Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, la Regione Umbria, il Comune di Spoleto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, la Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e con il patrocinio della Commissione delle Comunità Europee.

Nei giorni 9 e 10 maggio 2021, seguiranno nel Complesso di Villa Redenta, le libere audizioni, riservate ai candidati che hanno superato i limiti di età previsti dal regolamento o che non sono cittadini dei paesi europei o facenti parte del Programma Europa Creativa.