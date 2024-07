Lions Terni, passaggio della campana a Stefano Stellati - Tuttoggi.info

Lions Terni, passaggio della campana tra Alessandra Robatto e Stefano Stellati. I service svolti dal Distretto Lions 108L

‘Passaggio della campana’ per il Lions Club Terni Host, nei giorni scorsi e nel segno della continuità fra il presidente uscente, Alessandra Robatto, e quello subentrante, Stefano Stellati. L’evento, oltre alle autorità invitate, ha visto la presenza di oltre cento persone fra soci ed ospiti. La serata è stata l’occasione per ripercorrere il lavoro condotto dallo storico Club ternano durante la presidenza-Robatto, nel segno dei service svolti in linea con il programma stilato dal Distretto Lions 108L: dalla cultura alla sanità, dalla beneficenza all’attenzione alla comunità.

Lions Terni, i service

Fra gli interventi ‘firmati’ Terni Host, la riqualificazione di piazza Tre Monumenti, la presentazione dei lavori condotti nella chiesa di Sant’Alò, il prestigioso patto di amicizia siglato lo scorso 3 giugno con il Lions Club di Dubai, dove si è recata una delegazione di soci ternani. Il video che ha riassunto le tante attività e le conviviali realizzate nell’ultimo anno è stato accolto da un lungo e caloroso applauso, segno che anche gli incontri organizzati – su temi come l’intelligenza artificiale, le professionalità dei giovani ternani, le emergenze sanitarie del territorio, i valori dell’amicizia e del rispetto – hanno colto nel segno. Ora tocca al neo presidente Stefano Stellati tenere alto il nome del Lions Club Terni Host.