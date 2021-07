Lions Club Valnerina, donati ecografi nel nome del Dott. Fausto Fiorini - Tuttoggi

Donazione di nuova strumentazione sanitaria, due ecografi palmari, ai Servizi di Emergenza dell’USL Umbria 2 in Valnerina.

Importante iniziativa di raccolta fondi ad opera del LC Valnerina e dell’UNPLI Umbria – Comitato Valnerina che tra i mesi di febbraio-marzo 2021 hanno sensibilizzato la popolazione locale per raccogliere fondi per l’acquisto di 2 ecografi palmari per le ambulanze in servizio in Valnerina e per i punti di Pronto Soccorso degli Ospedali di Norcia e Cascia.

Lo sviluppo della pandemia del Covid-19, aveva evidenziato alcuni bisogni impellenti delle strutture sanitarie della Valnerina, già duramente colpite dagli eventi sismici del 2016.

In particolare era risultato prioritario dotare ciascuna ambulanza del Soccorso emergenza di Norcia e Cascia di un ecografo palmare portatile, strumento di facile utilizzo ed indispensabile per consentire agli operatori dell’emergenza 118 di indirizzare rapidamente e correttamente i soccorsi all’utente malato, sin dalla casa del paziente, snellendo la diagnosi e le fasi di ricovero in ospedale.

Il Club Lions Valnerina e il Comitato Locale Unpli Umbria, hanno unito per l’occasione i loro sforzi per raggiungere l’ambizioso obiettivo di raccolta di circa 12.500 € necessario per l’acquisto dei 2 ecografi palmari. Un ringraziamento particolare per la riuscita del progetto va ai Sindaci e alle Comunità della Bassa Valnerina (Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino), ai familiari, agli amici e pazienti del dott. Fiorini che hanno voluto ricordare l’importante figura del Dott. Fausto Fiorini, prematuramente scomparso nel febbraio u.s. a causa del Covid-19, ed il suo importante operato sul territorio.

Il 30 luglio, alle ore 15,00 presso il punto di Primo soccorso di Cascia (Piazzale Leone XIII) e alle ore 16,30 davanti al punto di Primo soccorso di Norcia (Viale dell’Ospedale n. 1) sono state consegnate ai sanitari le due preziose apparecchiature alla presenza del Direttore Generale dell’USL Umbria 2 dott. Massimo De Fino, dei rappresentanti del Lions Club Valnerina e delle Pro-Loco della Valnerina, delle autorità civili, dei familiari del dott. Fiorini e di tanti cittadini.